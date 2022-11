Tata Werneck é escalada para fazer ‘Terra Vermelha’

Depois de ficar 4 anos sem aparecer nas tramas da TV Globo, a humorista volta para as novelas no ano que vem

Eu disse para vocês que as apostas da TV Globo estão altíssimas em ‘Terra Vermelha’ já que ‘Travessia’ tem apresentado números baixíssimos. Tatá Werneck é a nova escalada para a novela de Walcyr Carrasco e mesmo estando longe das tramas há 4 anos a musa promete entregar muito na substituta de Glória Perez.

A trama vai entrar no horário nobre da TV Globo e os detalhes do papel de Tata não foram dados ainda, de acordo com nossa noveleira favorita, Patrícia Kogut.

A apresentadora tem se dedicado bastante a sua carreira no humor com ‘Lady Night’ que tem tido bastante sucesso e aceitação no público. A musa também participou do ‘The Masked Singer’ como jurada. Estamos ansiosas com a chegada de Tata no novelão.