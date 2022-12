Tata Werneck desmente boatos de término com Rafa: “Tem vergonha na cara, não gente?”

Sites de fofoca alimentaram as fofoqueiras de plantão com o boato do término no casamento da humorista

Tata Werneck deu a cara a tapa e mostrou que o seu relacionamento não vai ser destruído com um boato aqui e outro ali. A humorista desmentiu os boatos de que o seu casamento com Rafa Vitti teria terminado depois da notícia ganhar os tablóides. “Tem vergonha na cara, não gente”, disse ela no Twitter. Um passarinho verde me contou que o certo site chegou a apagar a notícia do término depois que a musa usou o Twitter para mandar o recado. Chegou bem, né?