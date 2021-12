Tatá perde a compostura (a gente ama) com modelo sexy, ex da Yasmin Brunet.

No conversa com especialista, quadro do programa Lady Night, Tata Werneck entrevistou o modelo, ex de Yasmin Brunet, Evandro Soldati.

Tatá Werneck causou com o modelo Evandro Soldati no quadro Entrevista com Esecialista do Lady Night! Tatá Werneck é o que há de mais divertido e nonsense da tv atualmente. Seu programa Lady Night sempre tem bons entrevistados e está na sexta temporada, sem perder o DNA do humor ácido e sagaz. Entre os quadros do Lady Night, um destaque é para Entrevista com Especialista. Sempre muito engraçado. A humorista faz perguntas absurdas e comentários divertidos enquanto entrevista o especialista. Já entrevistou médico, professor de paraquedismo, salva-vidas etc… Leia também Jaque Khury se assusta com criatura estranha em sua janela. Entrevista com o Especialista. Foto: Reprodução. Desta vez a entrevista com especialista foi com o modelo Evandro Soldati. Modelo famoso que já desfilou para grifes europeias e posou para campanhas da Givenchy e Armani. Participou do clipe da música “Alejandro” de Lady Gaga. Ele é também ex marido da modelo Yasmin Brunet, atualmente casada com o surfista Gabriel Medina. Ou seja, um boy pra ninguém botar defeito! Evandro disse que ficaria com Tatá. Foto: Reprodução. Tatá não economizou nas piadas com o modelo. Evandro se saiu super bem diante do constrangimento cômico do qual a humorista lança em seus convidados. Em um momento ela disse: “Pega feia?” E o rapaz respondeu que sim, logo ela completou: “Então vai lá em casa hoje a noite”. Tata sempre muito rápida, com perguntas absurdas. Foto: Reprodução. A humorista também perguntou se o modelo ficaria com ela e ele respondeu: “Lógico, mas você é casada”. Ela respondeu: “Eu termino agora, que eu não sou imbecil”… Em outro momento Tatá mandou um recado ao marido, Rafael Vitti: “Rafa desculpa, você ia querer ficar com ele!” Evandro caiu na risada várias vezes. Foto: Reprodução. Evandro não aguentou a atuação da apresentadora e caiu na risada várias vezes, praticamente o tempo todo em que foi entrevistado. Se mostrou muito simpático e acessível e ainda revelou ser bastante religioso! A entrevista com o modelo está disponível no Youtube. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Por mais entrevistas com especialistas assim, Tatá… Amei!