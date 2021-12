Jaque Khury se assusta com criatura estranha em sua janela.

A influenciadora Jaque Khury tomou um susto ao notar que estava sendo observada por uma criatura estranha em sua live no Instagram.

Em uma transmissão para seus seguidores, enquanto Jaque conversava, ela era observada… Ui! Que medo!

Deu um medinho minha gente! Imagina estar numa boa em casa, fazendo uma live para seus seguidores e de repente ser observada por uma criatura estranha? Eu já dava um grito que quebrava todos os vidros da minha casa (risos)…

Jaque Khury ficou intrigada com a criatura e pediu opinião dos seguidores. Foto: Reprodução.

O episódio aconteceu com a modelo e influenciadora Jaque Khury. Em uma transmissão via Instagram, Jaque conversava com seus fãs e seguidores, era noite e o papo na rede social rolava tranquilo, até que uma seguidora atentou para o detalhe… Jaque Khury era observada por uma criatura estranha…

Logo, a influenciadora fez um post sobre o ocorrido. Ela escreveu: Tô bem surpresa, assustada… curiosa… eu acredito em tudo… Se puderem ver meus stories… um seguidora que viu… parece uma coruja, mas ele olha com jeito de interagir… um ser bonitinho, mas lá não tem apoio para um pássaro ficar… e é longe do chão 1,5mts.”

Post que jaque fez para mostrar aos seguidores. Foto: Reprodução.

Muitos seguidores deram palpites sobre o que seria a criaturinha misteriosa que participou de penetra da live de Jaque. Alguns disseram ser o Baby da Família Dinossauro e outros uma coruja. E você, o que acha que é?