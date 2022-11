Tata anuncia nome do seu segundo filho com Cocielo

Influenciadora usou o Twitter para contar para os seus seguidores que o filho terá o nome do pai

Depois de muito bafafá diante do chá revelação do segundo filho de Tatá e Cocielo, parece que a paz voltou a reinar no mundo dos famosos. Acontece que os fãs estavam surtados para saber o nome escolhido para o rapazinho que jpa está na barriga da apresentadora do ‘PodDelas’. Tata usou o seu Twitter para contar que o filho terá o nome do pai.

“Júlio Júnior vem aí”, escreveu ela em sua rede social, completando a publicação com um coraçãozinho azul.

Claro que amamos o nome, mas ainda acho que quem fica mais feliz nessa história toda é Cocielo. Felicidades ao casal.