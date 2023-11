Tarólogo Val Couto previu a morte da atriz Elizângela do Amaral

O mestre das previsões participou de um programa onde previu a morte de uma renomada atriz da TV Globo.

Gente, não é que meu amado tarólogo, que faz as minhas previsões, Val Couto, acabou prevendo a morte da atriz Elizângela do Amaral? No dia 27 de setembro deste ano, o tarólogo participou do programa Wshow, que é apresentado pelo comunicador Welber Lima,onde ele fez uma previsão completamente chocante.

Segundo ele, em breve, a TV Globo perderia uma de suas grandes atrizes, dando o detalhe que ela participou de diversas novelas, dentre elas a clássica trama “Senhora do Destino”.

Para quem não sabe, dentre as diversas produções que Elizângela do Amaral participou, como “Salve Jorge”, “O Clone”, “A Favorita”, “Roque Santeiro” e “Pecado Capital”, a atriz também participou da novela “Senhora do Destino”, onde interpretou a personagem Dijanira, que era uma grande amiga de uma das mais marcantes vilãs da televisão brasileira, Nazaré Tedesco, que era interpretada pela atriz Renata Sorrah.

Além da morte da atriz, no mesmo programa, Val Couto previu a morte de um consagrado apresentador brasileiro, que deve acontecer até o fim deste ano, e o fim da Guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Israel.