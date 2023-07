Tarólogo prevê gravidez na dupla Maiara e Maraisa: “Está chegando uma criança para uma delas”

O especialista garante que não está na hora das irmãs engravidarem, por isso pede que elas ajam com cautela.

Será que está vindo um baby do universo sertanejo por aí? Em entrevista ao jornalista José Vannucci, o tarólogo Val Couto, que é conhecido como tarólogo das celebridades, tirou as cartas para a dupla sertaneja Maiara e Maraisa e revelou que uma das irmãs está prestes a engravidar.

“Está chegando uma criança para uma delas, tá?”, revelou o Val Couto, que complementou: “Se uma delas não se cuidar, não é o momento ainda de ser mãe, não é o momento ainda de vir ter uma gravidez, não é o momento ainda! Só que está chegando uma criança aí”, revelou o tarólogo.

Continuando, ele afirma que a criança que está por vir é uma menina e, apesar de não ter certeza, acredita que a gravidez acontecerá com Maraisa.

“É uma menina! É uma menina que está vindo pra vida de uma delas, eu até acredito que seja da Maraisa, tá? Então ela precisa agir com uma certa cautela e tomar muito cuidado”, alertou.

Em seguida, o tarólogo tranquilizou a dupla, em relação a sua situação financeira, garantindo que elas vão crescer muito ainda.

“Maiara e Maraisa, como dizia a minha avó, está com o burro na sombra, porque, o lado financeiro ta muito bom, elas vão crescer muito”, garantiu.

Por fim, Val rebate as previsões de outras pessoas que preveem acidentes e coisas ruins com as cantoras e ressalta que, apesar delas sofrerem muito com a ansiedade, ele só vê coisas boas vindo na vida das sertanejas.

“Eu vejo muita coisa boa ligado a Maiara e Maraisa. Tem muita gente que fala ‘ah eu vejo um avião caindo com a Maiara e Maraisa’, ‘eu vejo a Maiara e Maraisa sofrendo acidente de ônibus’, não tem! Precisa cuidar da ansiedade, que eu vejo que elas são muito ansiosas e esse lado da ansiedade que por muitas vezes acaba atrapalhando um pouquinho elas, mas fora isso eu vejo sorte, sucesso, coisas boas… tanto na vida da Maiara quanto na vida da Maraisa. Não vejo nada de ruim ligado a Maiara e Maraisa”, finalizou o tarólogo.