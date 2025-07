“Tão me pegando pra Cristo e eu não tô mais aguentando.”, desabafa Ana Castela após chorar durante um show

Gente, estou aqui comendo uma panela de brigadeiro belga enquanto estou assistindo o meu seriado policial favorito enrolada no meu amado edredom felpudo, quando uma das minhas fofoqueiras me manda um vídeo da Ana Castela.

Acontece que a nossa boiadeira abriu seu coração e desabafou horrores durante um show em Minas Gerais na noite de sábado (5) e confessou que sobre a vontade que tem de “desaparecer” diante da pressão que está lidando nos últimos tempos.

“Estão me pegando para cristo. Eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade, sei de tudo. Às vezes, dá vontade de ir embora, mas não vou não. Ainda tenho gente pra fazer feliz”, iniciou ela, emocionada.

Em seguida, Ana fez questão de agradecer aos fãs, a banda e sua equipe. “Não está sendo fácil, mas vocês me deixaram muito feliz com isso aqui”, declarou.

Esse forte desabafo da artista aconteceu após ela negar os recentes rumores de que vai desistir da carreira. Mas para a felicidade dos fãs, Ana desmentiu a informação. Além disso, ela disse que mesmo com todos os desafios e que já teve vontade de desistir, porém, não pretende largar a carreira tão cedo.

“Mentira galera! Que não é fácil, e que as vezes dá vontade, da. Mas to aqui firme, e se Deus quiser até eu morrer. Mas pedi pra diminuir alguns trabalhos que tava demais. Essas fontes próximas estão mentirosas, preciso rever quem tá do meu lado. Beijos, e que venham anos e anos de carreira”, disse ela.