Tânia Mara anuncia fim de relacionamento com Tiago Piquilo

Cantora colocou um ponto final no seu relacionamento com o ex-Fazenda entre idas e vindas

Tania Mara resolveu colocar um fim no seu relacionamento com Tiago Piquilo. A cantora usou suas redes sociais para anunciar o término com o ex-Fazenda com quem viveu um relacionamento cheio de idas e vindas.

“É com todo amor, respeito e gratidão ao Tiago, a tudo que vivemos, e por todo carinho e torcida de vocês que estou aqui para dizer que juntos decidimos que a partir de hoje encerramos nosso ciclo, nosso namoro. Que Deus nos abençoe e nos conduza nos próximos passos de nossas vidas”, escreveu.

Tania ainda agradeceu as mensagens e o carinho dos fãs e rebateu os comentários dos haters. Li os comentários e agradeço de coração a todos que foram respeitosos e carinhosos conosco, mas infelizmente a empatia ainda não é praticada por todos, por isso desativei. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem”, disse Tânia.