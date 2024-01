Taís Araújo foi internada por causa de hérnia de disco

Minha gente, Taís Araújo deu o maior susto em sua família e em seus fãs. A atriz teve que ser internada em um hospital de São Paulo após sentir fortes dores nas costas. De acordo com Gabriel Vaquer, ela chegou a ser afastada das gravações do The Masked Singer Brasil.

A estrela foi diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda e realizou um procedimento minimamente invasivo. Ela já teve alta hospitalar nesta quarta-feira, 10, e foi para casa.

Ela não será substituída da programação durante sua ausência na atração e deverá começar a aparecer nos episódios que vão ao ar em fevereiro.