Taís Araújo fala sobre a pressão de substituir Fernanda Montenegro no filme O Auto da Compadecida 2: “ Não dimensionei”

A atriz interpretará o papel de Nossa Senhora, no lugar de Fernanda Montenegro no novo filme de Selton Mello.

Meus amores, eu não sei vocês, porém, eu estou mega ansiosa para o lançamento do filme O Auto da Compadecida 2, que está previsto para o próximo ano. Porém, enquanto o filme não sai, eu fico me deliciando das notícias envolvendo o assunto, como a pressão que a atriz Taís Araujo está sentindo por substituir a incomparável Fernanda Montenegro, que interpretou Nossa Senhora do primeiro filme.

Em uma recente entrevista ao Extra, a atriz que dará a vida a Nossa Senhora no segundo filme afirma que quando foi convidada para o papel não pensou direito no desafio, antes de aceitar.

“Às vezes, acho que sou um pouco kamikaze. Quando Guel [Araes, diretor do filme] me convidou, não dimensionei. Dona Fernanda é uma figura emblemática, símbolo do que uma atriz pode ser”, iniciou a atriz, que logo em seguida nega que já substituir a veterana no filme O Auto da Compadecida 2: “Então, não levei muito para esse lado de substituí-la, ou não ia sair do lugar. É uma outra representação de Nossa Senhora”.