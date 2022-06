As Empreguetes vivem! Taís Araújo não nega vontade de atuar em filme de personagens da novela ‘Cheias de Charme’

Em entrevista ao ‘Encontro com Fátima Bernardes’ a atriz disse que o trio musical formado na novela sonha com o retorno

Seu pedido é uma ordem minha rainha do Nilo! Minha gente, quem não se lembra do grupo musical de sucesso que se formou na novela ‘Cheias de Charme’? A novela foi um sucesso e trazia a ascensão das personagens de Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond no mundo da música. Taís não deixou de revelar sua vontade de um filme sobre a carreira das personagens em entrevista para Fátima Bernardes.

“A gente até hoje sonha com o filme, tá? Ontem falei com a Denise, falei: ‘Denise e o filme?’. A gente quer fazer um filme, imagina um filme de 10 anos sobre o que aconteceu com ‘As Empreguetes’.

Taís Araújo pedindo AO VIVO para a Globo produzir o filme das Empreguetes, após 10 anos de 'Cheias de Charme'.pic.twitter.com/CgfMDs2TmW — PAN (@forumpandlr) June 16, 2022

Se a Globo Filmes vai acatar o pedido da musa eu não sei, mas sei que agora morri de vontade de reviver o trio musical formado entre: Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida.