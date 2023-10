Tais Araújo comenta sobre uma fala bem polêmica sobre casamento

Ao participar do segundo episódio do programa Assim Como a Gente ao lado da também atriz Dira Paes e relembrou sua polêmica fala em podcast.

Meus amores, nesta sexta-feira (20), tivemos a nossa querida e maravilhosa Taís Araújo no segundo episódio do programa Assim Como a Gente, comandado por Fátima Bernandes. E ao longo do programa, a atriz relembrou da polemica fala feita em sua participação no podcast Quem Pode Pod.

“Para que casar com 25 anos? Eu não me arrependo, porque meu casamento é muito bom. Mas eu sou nova, podia ter dado mais por aí”.

Taís comentou sobre isso: “Vou fazer 20 anos de casada. Eu falo isso hoje. A gente fala isso direto, a gente casou muito jovem, eu namorei muito pouco. Poderia ter dado mais mesmo, deveria ter dado muito mais (risos)”.