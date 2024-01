Tadeu Schmidt volta atrás e revela que gostaria de entrar no BBB

Tadeu Schmidt voltou atrás e disse que se arrependeu de ter dito que não participaria do BBB. Em entrevista à Revista Caras, o apresentador disse que viver os bastidores do programa o fez perceber coisas que antes não percebeu sobre a competição pela bufunfa milionária.

“Claro que eu participaria”, disse ele, enfatizando que é um desejo de muitas pessoas que assistem a atração.

“Na hora que você entra naquela casa você fala assim: ‘como é que seria eu aqui sentado falando com o Tadeu, entrando no confessionário, dando voto, que quarto iria dormir?’. Agora imagina quando a gente vai para uma prova pra ver como é que tá e aí está tudo adesivado, lindo, parece Copa do Mundo, Olimpíadas, com patrocinador, é uma competição feita para aquelas 20 pessoas, eu adoraria participar disso”, afirma.