Tadeu Schmidt se pronuncia sobre polêmicas cenas de Vanessa Lopes

O apresentador do Big Brother Brasil afirma que a influenciadora digital está sendo acompanhada de perto pela psicóloga do programa.

Amores,vendo a repercussão que as polêmicas cenas da influenciadora Vanessa Lopes no BBB24 estão ganhando, no início do ao vivo de ontem (18), o apresentador do reality, o amado Tadeu Schmidt, resolveu se pronunciar sobre o assunto.

De acordo com o apresentador, além de Vanessa já estar fazendo acompanhamento com a psicóloga do programa, a influenciadora está recebendo todo o suporte necessário de seus colegas de confinamento e da produção do reality.

“Os outros participantes ficaram preocupados, acolheram a Vanessa e tentaram acalmá-la… A Vanessa já tinha conversado com a nossa psicóloga ontem e a nossa equipe segue acompanhando tudo bem de perto…Agora há pouco a gente voltou a conversar com a Vanessa e ela segue no jogo, mas o dia foi difícil para ela”, disse Tadeu Schmidt.