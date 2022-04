Pipoqueiro?! Brothers colocam Tadeu Schmidt contra a parede e apresentador chama Scooby de “biscoiteiro”

E o apresentador ficou bem em cima do muro viu?

Ah o clima da casa está agradabilíssimo, mas teve ‘Jogo da Discórdia’ ontem, (18), e sobrou para quem? Para Tadeu Schmidt se posicionar na dinâmica. É que os brothers sempre foram questionados pelo apresentador às segundas-feiras e dessa vez, eles quiseram ouvi-lo também.

Durante a atividade nesta segunda-feira, o apresentador perguntou se participantes estavam com saudades das meninas, e foi unanime a escolha de Jessilane. “A Jessi saiu parece que saiu um monte de gente junto. Porque ela sempre estava brincando com todo mundo”, disse Scooby. Douglas Silva comentou que ela se deu a liberdade de interagir mais com eles na casa.

Tadeu, então, perguntou de um por um: Eliezer e Arthur Aguiar sentem saudades de Eslovênia, DG e Scooby com saudades de Jessi, PA com saudades de Jade Picon — tadinho — e Gustavo, de Laís, claro. Aí que Douglas colocou Tadeu Schmidt contra a parede perguntando de quem ele mais sentia saudades e não é que ele pipocou?

“De quem sinto mais saudades? De todos, claro! Agora me pergunta de qual menino tenho mais carinho dentro e fora da casa?”, respondeu Tadeu. DG fez a pergunta que ele queria, e ele respondeu: “De todos vocês!”. Eliezer rebateu o apresentador e disse que o chamaria para o ‘Jogo da Discórdia’ e Gustavo disse que não podia ficar em cima do muro. Schmidt com sua simpatia respondeu que ele podia.

Depois, Scooby disse que espera que eles estejam representando bem a classe masculina e Tadeu só ficou analisando, enquanto os meninos riam do silêncio do apresentador. “O Scooby esperando o biscoito dizendo que vocês estão sim. Isso não posso revelar. Aqui fora eu conto para vocês”, brincou Tadeu. Ai ele é muito simpático, meu Deus! Eu adoro!