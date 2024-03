Tadeu Schmidt para Leidy: “Chegamos no limite”

Tadeu Schmidt sabe dar uma bronca nos brother quando é preciso, e quando Davi pressiona. Aloca! O comandante da apresentação chamou a atenção de Leidy Elin após ela jogar as roupas de Davi na piscina.

No início do programa ao vivo dessa terça-feira, 12, o apresentador iniciou seu contato com a casa pedindo para não baterem palma para ele. “Sem aplausos, por favor. Desculpe, mas sem aplausos hoje porque é muito bonitinho quando vocês me recebem assim […], eu não quero que vocês confundam com esse momento que não tem nada de bonitinho”, começou.

Em seguida, ele reprovou a atitude da sister:”Nós chegamos no limite, né? O que a Leidy fez de jogar as roupas do Davi na piscina, não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. Nós chegamos ao limite. As vinganças que o Davi ameaçou fazer poderiam passar muito do limite. Então, chega! Basta, ta bom?”.

“Aonde que isso vai chegar? O negócio foi escalando de um jeito. Esse não é o BBB que a gente quer ver. Esse não é o BBB que ninguém quer ver. Ninguém espera que vocês vivam em paz, em uma colônia de férias durante 100 dias […] vocês sabem que o pessoal curte quando tem uma treta e tudo certo. Mas até isso tem limite, tudo tem limite! Concordam? Ninguém quer arriscar fazer uma besteira né? Então, ponto final nessa história”, finalizou.