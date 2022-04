Participantes do ‘BBB22’ notam tristeza de Tadeu Schmidt e Eslovênia pressente algo

O apresentador não conseguiu disfarçar o quanto ficou abatido com a notícia do grave acidente de Rodrigo Mussi

Já elogiei infinitas vezes a eloquência e comprometimento de Tadeu Schmidt no comando do ‘BBB22’ e mais uma vez tenho que elogiar o jornalista que ele é. O apresentador estava visivelmente abatido com o acidente de Rodrigo Mussi e só mostrou o gigante que ele é ao mostrar o lado humano de um jornalista. E isso ficou claro para os participantes do ‘BBB22’.

Geralmente, na quinta-feira, Schmidt brinca com os participantes e sempre elogia a festa do líder que acontece na quarta-feira, mas falou com a casa em tom sério e direto, sem delongas. Ao irem buscar os coletes na despensa para participar da ‘Prova do Líder – Vick’, comentaram que Tadeu estava sério. “Tadeu nem falou da festa”, disse Lina. Eslô, então, comentou que algo deve ter acontecido e Eliezer concordou.

Antes da prova, comentaram mais uma vez sobre e Eslô indagou se aconteceu algo com alguém importante, porque o clima não deve estar nada bom. Arthur Aguiar comentou que ele nunca ficou tão sério e Eslô disse que ele é muito transparente.

Depois do programa, Eli disse que Tadeu forçou o sorriso e que toda quinta-feira, ele brinca com quem estava no paredão. Douglas Silva disse que estranhou, porque ele não brincou durante a prova e nem disse o quanto foi disputada. A moça com nome de país então disparou: “Será que alguém importante morreu?”. DG prontamente: “Está repreendido!”.

Tadeu deu a notícia do acidente no término do programa, que terminou sem música em respeito ao acidente. Torço para que tenha sido somente um susto e em breve, Rodrigo esteja bem para participar do reencontro final entre os participantes para lavação de roupa suja!

"Soubemos da notícia que nosso querido Rodrigo Mussi, participante do #BBB22, sofreu um grave acidente e seu estado é delicado, mas estável. Estamos todos torcendo pela recuperação do Rodrigo." (Tadeu)



