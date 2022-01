Tadeu Schmidt: A emoção do jogo!

É impressionante ver como Tadeu levou ao reality show toda a emoção de uma partida de futebol. Assim como ele narrava os jogos com os cavalinhos, ele narrou toda a prova do líder que parecia final de Copa do Mundo.

O apresentador está dando o tom de competição ao jogo

Na última quinta-feira, (27), a segunda prova do líder culminou na vitória de… Tadeu Schmidt! Sim senhoras e senhores! A vitória de Pedro Scooby e Tiago Abravanel ficou para segundo plano, após o protagonismo do apresentador.

Foto: Reprodução

Schmidt estava entusiasmado e levou até nós, telespectadores, uma adrenalina sem igual e nos deixando aflitos torcendo pela dupla que nosso coração pedia. A cada ingrediente, que estava sendo encaixado, o apresentador vibrava comentando sobre a quantidade dos outros competidores.

O que parecia é que ele estava narrando a corrida dos cavalinhos do Fantástico como antigamente. E na vitória de Scooby e Tiago, no qual o primeiro foi super ágil e estudou as peças, só faltou Tadeu soltar: “QUE ISSO, RAPAZ!”.

Tadeu é uma grata surpresa e de uma desenvoltura para reality show sem igual. E eu só tenho uma coisa a dizer: Tadeu, você é a bola cheia do game!

o tadeu schmidt narrando a prova do sanduíche seara pic.twitter.com/tVpvsy17CB — deni & the jets (@patrocluos) January 28, 2022

Tadeu Schmidt é um monstro de narração de prova e um dom natural na leitura do release do patrocinador. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE January 28, 2022

não mas queria dar parabéns pro tadeu schmidt pois a narração dele simplesmente deu o nome pra essa prova do líder!!! #bbb22 — paiva em #bbb22 (@paiva) January 28, 2022

Se a gnt fechar o olho a prova do líder com a narração do @tadeuschmidt é assim

via @acamilaemilia pic.twitter.com/2z8roeZUC8 — Piu Gibson🎙️ (@piugibson) January 28, 2022