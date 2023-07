Tadeu Schmidt é vetado do jornalismo na Globo

Em entrevista ao Flow Podcast, o apresentador contou que foi impedido de realizar reportagens devido aos contratos publicitários

Não podemos negar que a apresentação do BBB nas mãos de Tadeu Schmidt mudou a vida do jornalista. O que a gente não sabia é que ele foi vetado do jornalismo na Globo a partir do momento que aceitou o convite para participar da apresentação do programa. Em entrevista ao Flow Podcast, ele contou detalhes sobre o fato.

“Não posso mais ser jornalista, já estou fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Ali Kamel [diretor da Globo] disse: ‘Você está partindo e não voltará nunca mais porque fará merchandising, propaganda, e não poderá mais voltar para o jornalismo’. Eu disse: ‘está bem’. O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca por uma questão de imparcialidade”, contou.

Tadeu ainda detalha: “Eu estava participando do programa do Mion [Caldeirão] quando Boninho disse que eu deveria ligar para ele no dia 9 de setembro. Isso foi no início de agosto e ele não adiantou nada. Só disse isso, e então eu imaginei qualquer coisa, menos apresentar o BBB. No dia da ligação, o Ali me chamou e contou a novidade. Que privilégio”, finalizou.