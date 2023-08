Tadeu Schmidt desenterra calça de 25 anos para aguentar frio

O jornalista não deixou de compartilhar a notícia sobre sua calça para o frio com seus seguidores

Tadeu Schmidt não teve vergonha de compartilhar com seus seguidores que desenterrou uma calça de 25 anos de idade para aguentar o frio. O apresentador do BBB contou detalhes sobre a sua calça que já pode ser considerada um monumento histórico. Aloca!

“Aquela chuvinha, aquele friozinho gostoso… Desencalhei do armário aquela calça de agasalho que tem VINTE E CINCO anos de idade!!!! Alguém aqui também tem umas peças de roupa que sobrevivem a todas as limpas de armário?”, perguntou o comandante do Big Brother.

Já não é de hoje que ele e sua esposa chamam a atenção pelas suas roupas que duram há séculos.