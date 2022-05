Muito apegado, Tadeu Schmidt visita casa do ‘BBB’ e mãe do apresentador fica presa em porta!

O apresentador ainda relembrou de Pedro Scooby enquanto escutava sua música tema

Tadeu Schmidt se apegou mesmo ao ‘BBB22’, viu? O apresentador se despediu do programa visitando a casa do reality show e levou a sua família junto, acredita? Com direito a mãe, esposa, filhas e sobrinha no passeio!

Schmidt mostrou em seus stories o momento em que sua família entrou na casa e ainda registrou sua mãe, dona Janira ficando presa na porta. Coitadinha! “Minha mãe fez que nem o Scooby”, disse Tadeu.

A pobi da mãe do Tadeu ficando presa na porta do BBB 🗣️pic.twitter.com/O0DVBMCFRb — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) May 3, 2022

“E assim foi minha despedida da casa do BBB22: apresentando pra minha mulher, minhas filhas, minha mãe e minha sobrinha-afilhada. Jamais um ponto turístico ou parque de diversões provocou tamanho impacto! Essas paredes viram muita história…”, colocou na legenda do registro do momento. “Esse foi o cenário da maior missão da minha vida! E, consequentemente, da maior realização. Vou lembrar com carinho de cada cantinho… Até do Lolipop!!! (Inclusive, fiz questão de tirar foto com minha filha Laura, cujo apelido é… Lóli!!!)”, continuou.

Por fim, ele já deixou claro que está confirmado no ‘BBB23’. “Muito obrigado, casinha… Já estou ansioso pra ver como você vai se vestir pra 2023…”, encerrou.

E ah, ele relembrou de Pedro Scooby enquanto passeava de carro. “Olha o que a Lóli botou! Abraço, Scooby!”, postou em seus stories enquanto ouvia “Because I Got High”, música tema do surfista e suas Scoobyadas. Tadeu é um fofo!

