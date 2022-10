Tadeu Mello fala sobre fim do ‘Turma do Didi’: “Foi uma coisa desesperadora”

Ator contou em entrevista que o momento do anúncio do fim do programa foi impactante para todos

Ai que saudade que me deu agora do programa ‘Turma do Didi’ (acho que revelei um pouco da minha idade. Aloca!). Em entrevista para o podcast ‘Fora de Jogo’, o ator Tadeu Mello contou detalhes sobre o momento em que soube que o programa não teria continuação. O colega de trabalho de Renato Aragão contou que o momento foi desesperador. “Quando a gente estava gravando o último episódio, naquele momento de confraternização, todo mundo de branco… Gravamos tudo e faltava somente aquele momento final, e o Renato convidou a gente para ir no camarim dele e falou que o programa realmente não iria voltar mais. Foi uma coisa desesperadora, impactante”, disse. Mello ainda contou como Edson Gomes, Jacaré, se emocionou com a notícia. “O Jacaré se trancou no banheiro e só se escutava os gritos dele chorando. Porque ele tinha acabado de descobrir que ia ser pai. Então tudo veio na cabeça dele, de responsabilidade”, contou.