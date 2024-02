“TÁ NA HORA”, estreia dia 18 de março com Marcão do Povo, Cristina Rocha e Léo Dias

A nova atração do SBT será exibido de de segunda a sexta, das 17:30 às 19:45

Dani Beirute mal chegou das férias e já está correndo contra o tempo para o mais novo programa da tarde. Ele será uma versão melhorada do extinto “Aqui Agora”, que será apresentado pelo jornalista Marcão do Povo, pela lendária Christina Rocha e pelo querido Léo Dias.

O programa deve ser exibido de segunda a sexta, das 17:30 às 19:45 e terá uma versão onde mistura o jornalismo, a prestação de serviço e as melhores e mais quentes notícias envolvendo as celebridades.

Vale ressaltar que a nova atração não chegará a concorrer com o Brasil Urgente e com Cidade Alerta, mas será uma opção diferente com o DNA do SBT.