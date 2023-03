Suzane von Richthofen retorna para faculdade de biomedicina

Condenada por matar os pais em 2002, a ex-presidiária iniciou o semestre na faculdade da área da saúde e no interior de São Paulo

Suzane von Richthofen já tinha trancado a faculdade, mas de acordo com o G1 ela voltou a ingressar na faculdade na área da saúde. A ex-presidiária, condenada por matar os pais em 2002, voltou ao curso de biomedicina no interior de São Paulo, Itapetininga.

No ano passado, a justiça liberou a condenada a cursar a faculdade de biomedicina em Taubaté, São Paulo, mas ao ser beneficiada com a pena em liberdade, ela trancou o curso e se mudou para Angatuba, São Paulo.

Esse ano ela transferiu o seu curso para a UNIFSP, em Itapetininga, a 52 km do seu endereço atual. “Foram de sala em sala e comunicaram que a Suzane frequentaria as aulas. Pediram para que os alunos compreendessem e respeitassem o direito dela como cidadã. E foi assim! Na hora, fiquei surpresa e, apesar de saber que é um direito dela, me sinto meio desconfortável”, afirmou uma estudante ao G1.