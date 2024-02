Suzane Von Richthofen muda de nome após união estável: “Suzane Louise Magnani Muniz”

A mulher foi condenada a 39 anos de prisão por ser mentora dos homicídios dos próprios pais, Manfred e Marísia

Minha gente, fiquei sabendo que Suzane von Richthofen mudou de nome após a formalização de sua união estável com Felipe Zecchini Muniz, de 39 anos. O nome de Suzane Louise Magnani Muniz foi adotado no dia 13 de dezembro de 2023.

Suzane optou por remover o “von Richthofen” de seu nome, num esforço para se dissociar da tragédia familiar. Mas ela permanece ligada a sua raízes por meio do sobrenome “Magnani”, que pertencia a sua avó materna, Lourdes Magnani Silva Abdalla, e que não fazia parte do nome de sua mãe, Marísia. O sobrenome adicional, “Muniz”, foi acrescido devido a sua união com Felipe Zecchini Muniz.

A mudança do nome foi realizada quase dez meses após Suzane Louise receber permissão para cumprir sua sentença em regime aberto.