Suzane Richthofen escolheu o pai de seu bebê através do Tinder

Richthofen é conhecida por ter orquestrado a morte dos pais em 2002 com o namorado.

Genteeeee, eu já ouvi de tudo em relação ao Tinder? Mas usar o aplicativo para fazer um “processo seletivo” para escolher um pai para seu filho foi a primeira vez. E esse foi o objetivo de Suzane von Richthofen ao criar uma conta no famoso app de relacionamento e paquera, e assim marcava encontros com homens para avaliar se eles eram aptos para serem o pai de sua herdeira. A ex-presidiária já planejava engravidar e demonstrou interesse em ter filhos quando passou para o regime semiaberto.

De acordo com o Notícias da TV, o jornalista, roteirista e escritor Ullisses Campbell revela que Suzane usou seu segundo nome, Louise, no cadastro do app de relacionamentos. Após dar “match” com o pretendente, mandava um álbum com fotos suas. Quando não queria ser reconhecida, usava uma peruca estilo chanel preta para andar por Angatuba, no interior de São Paulo.

Segundo o biógrafo, a condenada pelo assassinato dos pais trocava de parceiros com muita frequência, um indício de que ela planejava algo. Suzane era tão exigente que até dispensou um homem do Rio de Janeiro após se encontrar com ele e não gostar de sua aparência. “Quando chegou lá, ela percebeu que ele era muito diferente do que estava nas fotos, não gostou e dispensou ele.”

“Ela fez um perfil com o próprio nome, mas não colocou o sobrenome ‘von Richthofen’. Quando a Suzane quer fazer coisas de forma sorrateira, ela se aproveita do segundo nome dela, que é Louise. Quando ela estava com o Rogério Albergue das Dores [ex-namorado], ela usava o nome Louise das Dores porque estava em uma união estável com ele”, acrescenta. E também já marcou encontros com um homem que conheceu por meio do perfil Su Entre Linhas, uma loja de artesanato criada por ela no Instagram