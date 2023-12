Suspeito revela como encontrou o corpo de Jeff Machado: “Com o fio de telefone enroscado na garganta”

O suspeito diante da morte do ator da Record deu uma entrevista e revelou detalhes do que aconteceu com o artista que faleceu no início deste ano

Contei para vocês e acompanhei de perto o caso de Jeff Machado e as investigações diante da procura do corpo do ator. Jeander Vinicius Braga, um dos suspeitos, conversou com o Domingo Espetacular, da Record TV, sobre o crime e contou como encontrou o corpo do ator.

“É aquela cena que até hoje vem na minha cabeça: o Jeff caído no chão, amarrado, com o fio de telefone enroscado na garganta. E o Bruno tranquilo com aquela situação”, disse ele, e completou: “Eu não matei o Jeff. Fui preso acusado de ser suspeito de um assassinato o qual eu não cometi. E infelizmente eu estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada”.

Então, o suspeito ainda contou que conheceu Jeff por meio de Bruno. “Ele disse que nós faríamos uma confraternização. E fomos pra casa dele. Me pareceu que eles estavam fazendo todas as assinaturas de contratos, até que ele disse que tinham encerrado e que era para eu ir tomar banho. Quando saí, o cara já estava morto e amarrado. Eu falei: ‘Cara, que você fez? O cara está morto’. Ele disse: ‘Agora você está comigo. Nós vamos colocar ele naquele buraco que você cavou’. Ele me deu a ordem para tirar o baú do carro e colocar a cisterna lá. Foi quando eu comecei a entender que aquilo já era um plano, de matar e jogar o Jeff na cisterna”, finalizou.