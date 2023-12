Susana Vieira relembra quando arrumou namorado durante casamento do filho

Em entrevista à Revista Caras, a atriz contou detalhes sobre o casamento de luxo do filho e disse que não gostava da nora

Sincera desde sempre! Susana Vieira contou detalhes sobre sua vida amorosa e pessoal, envolvendo o seu filho, Rodrigo Otavio Cardoso, que se casou com Ketryn Goetten, há quase 10 anos. A atriz disse que arrumou um namorado na celebração do casamento e que não ia com a cara da nora. Aloca!

“Arrumei um namorado maravilhoso, beijei ele muito na boca no barco. Ele era um juiz de Direito de Ilhabela, ele entrou no barco porque ele parava lá. Era música eletrônica e chuva, e eu, apaixonada, beijo na boca tomando whisky”, recordou Susana Vieira.

“Não estava muito feliz com esse casamento, porque eu gostava muito da Luciana. Nós fomos criadas juntas. Tenho fotos de viagens que a gente fez para o mundo inteiro, eu, Rodrigo, Luciana e as crianças. Só que, quando eles se juntaram, fiquei com uma antipatia horrorosa dela [Ketryn Goetten] e brava com meu filho”, relatou.