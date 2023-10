Susana Vieira reclama de receita de Ana Maria Braga: “Eu não quero ofender ”

A mega atriz, não teve papas na língua na hora de dar a sua opinião a respeito da receita que estava sendo servida.

Gente, vocês sabem que a musa das telenovelas Susana Vieira nunca foi de guardar as suas opiniões para ela mesma, e isso não seria diferente no programa da apresentadora Ana Maria Braga. Na manhã desta sexta-feira (13), ao queimar a sua língua, com a receita que estava sendo servida, a atriz detonou o prato.

“Eu acho que a pessoa que não tem onde comprar na sua cidade, deve fazer esse. Mas se a gente está passeando pela orla da praia e tem um churros, vamos comprar o churros… Você quer saber se isso leva à lembrança de comer churros? Eu vou falar: eu já disse o que eu tinha que falar. Eu não quero ofender esse homem [que ensinou a receita]”, iniciou Susana.

Continuando, afirma que a receita é muito doce, o que não lhe agrada.

“Como é o nome do homem [que ensinou a receita]? Adison, deixa eu falar uma coisa, não gosto de coisa muito doce. Encheram de doce de leite, encheram de goiabada, o gosto do açúcar ficou muito maior que o gosto da massinha”, opinou a atriz, que finalizou: “Eu gosto da massinha sem nada, com o açúcar e canela. Agora essa coisa que espalha pelos lados, é coisa de criança. Nós não estamos mais na idade de comer coisas recheadas”.

Susana Vieira no ao vivo deveria ser considerado patrimônio do Brasil kkkkkkkkkkkkkk ela não conseguindo fingir que gostou 🗣 pic.twitter.com/PPwkts1cAL — Matheus (@odontinho) October 13, 2023