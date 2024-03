Susana Vieira manda recado para autores: “Que se fodam”

Olha ela! De acordo com o jornalista Thiago Sodré, Susana Vieira soltou o verbo no final de uma sessão no teatro do Leblon e mandou um recado para os autores pela falta de trabalho em sua carreira. A atriz foi categórica em mandar um “que se foda” para os responsáveis por empregar os atores.

“Os autores agora querem atores novos e não tem mais audiência, não tem mais papel para mim, nem para Renata Sorrah, eles que se fodsm”, disse.

A musa continua sendo um ícone e diz o que pensa garantindo o seu espaço entre os bastidores da Globo, mesmo não estando em uma novela ou produção. Vale ressaltar que sua participação no BBB deu o que falar.