Você sabe que perdeu! ”Tá fora do meu pódio”, dispara Susana Vieira para Lina

A atriz está revoltada com a atitude da cantora

O tombo para Susana Vieira veio cedo demais, Brasil! A atriz foi recentemente ao ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e teceu elogios a Lina dizendo que torcia muito para ela, mas o jogo virou viu? A indicação da líder rendeu a Susanita tirar o time de campo e descer a lenha na moça na web.

“Muito feio você colocar PA no paredão!!! DECEPÇÃO!!! Vc acaba de perder a chance do pódio!!! Lamento”, disse a atriz que não tem paciência com quem está começando, no Instagram da participante — porque Susanita não vai comentar em IG de fofoca né mores? E você acha que acabou aí? Foi nada!

“Não tinha em quem votar? Tinha sim senhora! Gustavo, Natália, Eslovênia, Jessi, Eli e Lucas!!!! Feio com os meninos!!! Tá fora do meu pódio”, disparou a eterna Maria do Carmo revoltada assim como quando Nazaré roubou Lindalva.

Mas realmente a repercussão da indicação de Lina não foi nada boa para a participante, pois as pessoas estão a acusando de ingratidão. E realmente não foi nada legal ter indicado alguém que cedeu a liderança com maior carinho para ela né?

Vendo a linna indicar o Pa em vez do Gustavo, faz eu acreditar q nem judas foi tão traíra pic.twitter.com/x5GOfikKLM — @Comentários 🍞 (@Patrick70822118) March 28, 2022

Linna pagou com ingratidão #BBB22 — Paola Debochada 🧺 (@PaolaDeboche) March 28, 2022