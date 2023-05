Susana Vieira lamenta o fim que sua personagem teve na novela Terra e Paixão: “Não gostei nem um pouco”

A personagem da atriz morrerá engasgada, enquanto tenta revelar um baita segredo ao personagem de Tony Ramos.

Minha gente, com menos de um mês de sua estreia, a novela Terra e Paixão já começa a se despedir de grandes personagens, como a Cândida, que é interpretada pela renomadíssima atriz Susana Vieira.

Em entrevista ao jornal “Extra”, a atriz, que já deixou as gravações da trama, lamentou o fim trágico de sua personagem e revelou que já está com saudade de dar vida a Cândida.

“Já estou com uma enorme saudade! Foram dias densos, tensos, complexos pela dramaticidade e pelo texto apurado e objetivo. Tenho saudade das roupas, do sotaque, de toda a equipe técnica e da direção. Saudade também do meu batom vermelho e dos cabelinhos prateados. E, para ser sincera, não gostei nem um pouco de morrer”, afirmou Susana.

Para quem não sabe, a personagem irá se despedir da trama durante uma conversa com Antônio, que é interpretado por Tony Ramos, na qual ela pretende revelar um baita segredo ao fazendeiro, mas isso não acontecerá, pois, antes que possa concluir o assunto, ela engasgará e morrerá sufocada.