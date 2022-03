”Tem duas comediantes da Globo que me ridicularizam e eu não posso falar nada”, dispara Susana Vieira

Atriz soltou a bomba em uma entrevista para a Rádio Gaúcha que comentava sobre o caso de agressão envolvendo Will Smith

Já dizia Susana Vieira, “o que é uma pessoa ruim ou duas pra 130 milhões de brasileiros que me amam”. Revivendo o meme, a atriz contou em entrevista para a Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, que duas comediantes da TV Globo a ridicularizam e ela não pode fazer nada”.

“Porque os comediantes tem isso, meu amor, você acha que não vejo aqui no brasil as comediantes me imitando, tem duas comediantes da Globo que me imitam, me imitam não, me ridicularizam, e eu não posso falar nada, e ainda tenho que ir no programa delas”, contou Susana.

Susana Vieira solta o verbo sobre duas comediantes da Globo (Foto: Reprodução)

A dúvida que não quer calar, quem serão essas duas. Consigo pensar em dois nomes, Tatá Werneck e Dani Calabresa, mas nada confirmado por Susana (infelizmente). Queria ver o fogo no parquinho.

Vieira ainda contou sobre a violência que foi assistida ao vivo na cerimônia. “Só ele sabe o que a família dele passa, o outro menino [Chris Rock] vai aprender a não falar besteira”, explicou.

Rainha da sensatez e da verdade, apenas. Beijos, amiga.