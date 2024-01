Susana Vieira está no BBB 24

Estava aqui de boa fazendo minha caminhada matinal e meu telefone tocou com minhas fofoqueiras favoritas me ligando. As queridas me contaram que a edição do BBB 24 vai ficar ainda melhor com a participação especial de Susi, Susana Vieira. A musa contou que fez participação especial nessa nova edição.

“Acabei de gravar, gravei a chamada, eu vou trabalhar. Não vou entrar na casa”, disse ela.

Os fãs estavam na porta da Globo no Rio de Janeiro e ela contou que vai falar mal dos outros, que são os participantes da edição confirmando sua participação.