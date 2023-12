Susana Vieira dá dica para não se ferir em brigas de família: “Me refaço rapidamente”

Susana Vieira surgiu no momento mais oportuno para dar uma dica especial para evitar ser atingida pelas tretas familiares. A atriz disse que nada chega até ela e ela não se fere com tudo que ocorre, porque se refaz muito rapidamente. Nada mais justo que aplicar a dica neste Natal, né?

“A grande vantagem é que eu me refaço muito rapidamente e ninguém me fere, já cheguei a essa conclusão. Posso ser ferida como atriz, se alguém achar que eu fiz alguma coisa ruim. Sou ferida quando vejo a Guerra da Ucrânia, quando vejo aquele Hamas desgraçado. Mas emoções? Não me ferem”, compartilhou Susana Vieira em entrevista à Caras.

“Podem me ferir um pouquinho no começo, mas depois percebo que não mereço, nem de parentes, nem de amigos. Brigo muito com a minha família, volto, mas ninguém me fere, eu não firo ninguém, e a gente vive sempre muito feliz”, acrescentou a atriz. Além do filho único, Susana Vieira também conta com dois netos, Rafael e Bruno, e quatro irmãos, Sandra, Suzana, Sérgio e Sérvulo, para completar a família.