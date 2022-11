Surtado e fora de si, Allan dos Santos intimida brasileiro nas ruas de Nova York: “Seja homem. Seu covarde! Seu merda! Vagabundo!”

O bolsonarista, que possui mandado de prisão no Brasil mas que a alguns anos mora fora do país, deu mais um de seus pitis e está totalmente fora da casinha.

Na manhã desta última segunda-feira (14), em Nova York, o jornalista bolsonarista Allan dos Santos, ‘entrevistou’, sem aviso prévio e de uma maneira totalmente inadequada, um brasileiro que passava nas ruas da cidade.

Ele que acreditava que o homem que estava sendo entrevistado fosse o empresário e CEO da marca Natura, Fábio Colletti Barbosa, questiona de forma ríspida a opinião do homem a respeito da atual situação do Brasil. “O Brasil não tá vivendo uma tirania? Responde, rapaz! Seja homem.”

O homem, que sem entender nada, dá uma resposta curta e objetiva ao jornalista, começa a se afastar e é agredido verbalmente por Allan, que desnorteado começa a disparar xingamentos contra o homem. “Então não responde, fica calado seu covarde! Seu covarde! Seu merda! Eu tenho liberdade para dizer isso aqui, seu merda! Seu covarde, vagabundo!”

O jornalista de extrema direita, que possui prisão decretada no Brasil e está foragido nos Estados Unidos, foi condenado a 1 ano e 7 meses, pelo TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), pelo crime de calúnia contra a cineasta Estella Renner.

Após ser informada do caso, eu, leiguissíma no assunto, procurei alguns amigos advogados, aqui do Leblon, e eles me informaram que após atitude de Allan, o brasileiro que foi coagido pelo jornalista ao ser confundido com o empresário Fábio Colletti, pode entrar na justiça e até tirar um bom dinheiro do mesmo, afinal, nos Estados Unidos, atitudes como essa, de agressão verbal, podem ser processadas.

Alan dos santos pq eu não está preso? pic.twitter.com/0bKKcrMFde — Flor (@azevedo4134) November 14, 2022