Suposto termino de Mc Cabelinho e Bella Campos? Entenda o que aconteceu.

De acordo com o ‘Subcelebrities’, o cantor teria encontrado com uma antiga ficante durante sua passagem por Belo Horizonte, em MG.

Eitaaaa amores, parece o relacionamento de MC Cabelinho e da atriz Bella Campos pode ter chegado ao fim. Ao que tudo indica o cantor teve um breve remember com uma ex- ficante durante sua estadia em Belo Horizonte neste sábado (26).

Segundo o perfil, o cantor disse para a moça que estava solteiro e que não iria revelar ainda para o Brasil sobre o término com Bella. Na publicação também é possível ver prints de uma suposta localização do cantor no hotel, fotos do quarto do hotel em que o encontro teria acontecido, o comprovante do uber para o local, fotos da moça na recepção e da época em que os dois se relacionavam.



O ‘Subcelebrities’ entrou em contato com o cantor, que não confirmou nem negou o fim do namoro com Bella, mas se mostrou “surpreso com a notícia e sem entender direito