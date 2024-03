Suposto filho pede exame de DNA e Tim Maia pode ter corpo exumado

O que? Após quase 26 anos da morte de Tim Maia o cantor pode ter o seu corpo exumado pela segunda vez! Um coreógrafo, Rodrigo Rezende, alega ser filho do cantor e entrou com pedido na justiça para ser reconhecido como tal.

De acordo com o jornalista Daniel Nascimento, o homem tem suspeitas que Tim Maia poderia ser seu pai, porque sua mãe, também dançarina, já teve um relacionamento com o cantor. O processo foi iniciado em 2021 e Carmelo Maia, filho biológico do artista, recusou fornecer material genético do pai para a possível comprovação.

Rodrigo entrou com o pedido à Justiça solicitando que o teste fosse realizado com o material genético retirado do fêmur do cantor em 2012, quando ele foi exumado pela primeira vez e o resultado foi negativo.