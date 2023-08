Super Bowl das Loiras Xuxa, Angélica e Eliana ressuscitam Criança Esperança

O time de poderosas embalaram seus maiores hits da carreira e não deixaram de passar uma mensagem sobre união e feminismo

Eu não acreditei quando vi a estrutura que a Globo montou para minhas três musas: Xuxa, Angélica e Eliana para o show que elas deram no palco do Criança Esperança. As três entoaram os maiores hits de suas carreiras e não deixaram de passar uma mensagem feminista no meio do show.

Angélica foi a primeira a surgir no palco com direito a coreografia entre as escadarias e um balé impecável. A próxima foi Xuxa e depois Eliana com uma mensagem poderosa sobre a união de mulheres.

No final, as três cantaram juntas ‘Lua de Cristal’ de Xuxa. Olha, quem não se emocionou com a apresentação das três eu não sei com o que é capaz de se emocionar. Foi histórico, porque a audiência não deixou mentir e de acordo com os dados, foi a maior plateia de todo os tempos e segundo o TV Pop a atração bateu mais de 18 pontos.