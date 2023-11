Suborno, troca de tiros, morte: saiba detalhes sobre a invasão da fazenda do cantor Leonardo

Um avião com meia tonelada de cocaína invadiu e aterrissou na fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, a 270km de Goiânia na tarde desta sexta-feira (10).

Genteeeee, lembram da nota que eu lancei ontem sobre a invasão na fazenda do cantor Leonardo? Pois bem, acabei de descobrir detalhes de toda essa ação criminosa.

Segundo informações apuradas pelo portal Leo Dias, os criminosos tentaram subornar o gerente da fazenda do sertanejo, mas após a negativo do funcionário, os criminosos simplesmente derrubaram a porteira e pousaram sem autorização na propriedade. Apavorados com toda essa ação criminosa, os funcionários acionaram a polícia.

Os criminosos também quebraram cadeados de um portão da fazenda, pois tinha uma caminhonete esperando por eles. E diferente do que eu tinha mencionado na nota anterior, um familiar do cantor estava presente no local: seu irmão Alessandor, que trabalha na fazenda Talismã. Ninguém ficou ferido.

A polícia conseguiu abordar um dos veículos numa rodovia, onde aconteceu um confronto com os criminosos, que resultou na morte de dois deles. Um traficante consegui fugir pela mata e outro veículos com mais criminosos também fugiram. Nenhum polícia ficou ferido. O cantor Leonardo está com sua família e foi informado do ocorrido o mais rápido possível.