STJ dá vitória a Danilo Gentili em processo que foi aberto por Marcius Melhem

O processo já havia sido negado em primeira e segunda instância.

E finalmente chegou ao fim a luta judicial entre os humoristas Marcius Melhem e Danilo Gentili. O processo que já havia sido negado em primeira e segunda instância, agora foi negado pelo Supremo Tribunal de Justiça.

No processo, Melhem pedia uma indenização de R$50 mil ao apresentador do SBT, por danos morais, após o mesmo ter feito piadas envolvendo as acusações de assédio nas quais Melhem estava sendo acusado.

Para quem não lembra, no mês de outubro de 2020, o apresentador Danilo Gentili utilizou as suas redes sociais para alfinetar o ator Marcius Melhem após ter recebido críticas do mesmo, sobre o seu trabalho.

Sem ter citado diretamente o nome de Danilo, em 2019, Melhem deixou bem claro que estava se referindo ao âncora do talk show The Noite, quando disse: “A gente pode discutir se a pena é desproporcional ou não, mas é do jogo que a gente seja processado. A liberdade do humorista não anula todos os outros preceitos constitucionais. Não está acima de tudo e de todos, é uma coisa que soa mimada, não é? Achar que eu posso falar o que eu quiser e ninguém pode falar nada contra mim porque estou fazendo uma piada”.

Na época, Danilo tinha acabado de ser condenado a seis meses e vinte e oito dias de prisão, em regime semiaberto, por injúria contra a então deputada federal, Maria do Rosário (PT).

Já em 2020, fazendo referência às diversas denúncias de comportamento abusivo do ex-funcionário da Globo, o apresentador do SBT escreveu em suas redes: “Se a comédia não anula o código penal, imagine o assédio (…) Uma piada irrita mais o jornalismo brasileiro do que assediador, cuspidor de mulher e pedofilia”.