Stênio Garcia recebe alta de hospital

Ator estava internado para tratar de uma septicemia e aos 91 anos recebeu alta da sua internação e tratamento

Depois de dar o que falar na web com diversas pessoas ligando o seu quadro de septicemia com o procedimento estético que deu o que falar, Stênio Garcia finalmente recebeu alta do hospital em que estava recebendo os cuidados médicos. O ator estava tratando o quadro no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O ator chegou a publicar um vídeo nas redes sociais, um dia antes, para acalmar os amigos e familiares. “Por que ficar matando as pessoas? Deseja saúde, eu pelo menos faço isso. Eu sei que tem uma lei do retorno. Saúde para todos vocês”, disse ele.

Mari Saade ainda fez declarações sobre o tratamento do ator. “Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês. A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, escreveu ela no Instagram, na época.