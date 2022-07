Stênio Garcia dispara: “Vocês estão sendo cruéis”

Depois de episódio com Marilene Saade em entrevista ao ‘A Tarde é Sua’, ator pede para que parem de atacá-la

O clima esquentou nesta quinta (14), depois que Marilene apareceu “protegendo” Stênio Garcia do Coronavírus. A esposa do ator invadiu a entrevista que o ator dava para o programa de Sônia Abrão de forma deselegante e depois se pronunciou dizendo que o amado estava doente do coração. Agora, foi a vez de Stênio se pronunciar.

“Gente, por favor, a Marilene sempre cuidou de mim, eu estou vivo e com saúde graças a ela, eu queria que vocês parassem com isso, porque estão me separando dela a pessoa que me protege e me resguarda”, disse.

Em vídeo o ator ainda diz que está indignado com a forma que estão tratando a mulher que cuida muito bem dele. “Estou indignado, que vocês não têm direito de maltratar a Marilene, ela me trata muito bem. Vocês estão discutindo uma relação de amor, isso que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo também, vocês são injustos falando mal dela”, contou.

Entenderam o recado?