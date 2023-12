Stênio Garcia desmaia e é internado novamente

O ator passou mal durante uma caminhada no jardim de sua residência e teve que ser atendido às pressas

Meu Deus! Stênio Garcia voltou para o hospital nesta quarta (13) após passar mal durante uma caminhada no jardim de sua residência, no Rio de Janeiro. A sua esposa foi quem socorreu o ator, que sofre com o quadro de gastroenterite viral, mesmo motivo pelo qual ele foi hospitalizado na semana passada.

“Ele está com o quadro viral de gastroenterite. Não é grave, mas no idoso e na criança o risco de desidratação é muito maior. Stenio deve ter alta ainda hoje”, declarou.

Stênio também se pronunciou, afirmando que está bem. “Apesar de tanto ódio, que emanam para a mim nas redes sociais, tenho muita fé em Deus. E por isso, nada me derruba. Estou bem e me recuperando. Ainda tenho uma semana de repouso e hidratação”, destacou.