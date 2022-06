Spielberg já convidou Anitta para filme ganhador do Oscar, ela disse NÃO

Anitta revelou que recusou convites de testes para o musical vencedor do Oscar ‘Amor Sublime Amor’ e nega querer ser a nova Carmen Miranda

E por onde a Anitta passa tem paz? Cada revelação que a funkeira faz, cada palavra que sai da sua boca é uma bomba que só Deus sabe. A nova notícia é que a carioca foi convidada para participar de um teste em filme de Steven Spielberg. Em entrevista para o ‘Fantástico’, neste domingo (05), a poderosa disse que só não participou, porque a agenda não bateu com a audição.

“Não acho que dá para agarrar tudo de uma vez”, disse a cantora. O filme em questão foi até indicado ao Oscar, trata-se do longa ‘Amor, Sublime Amor’ e traz como protagonista a atriz Rachel Zegler.

E se engana quem acha que a funkeira não vai enfrentar as telinhas como atriz, a musa olha para a estátua de cera do diretor e diz que ela está estudando para conseguir aceitar os convites que recebe para ir para as telinhas. Essa mulher é fogo!

Anitta ainda disse que não quer ser a nova Carmen Miranda, quer fazer seu nome como Anitta mesmo, sem comparações. Entenderam o recado?