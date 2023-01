‘Spare’, livro de príncipe Harry traz revelações polêmicas sobre sua vida pessoal

Na obra são abordados temas como: virgindade, drogas e memórias do seu tempo no exército.

Amores, nada mais empolgante que uma fofoca Real para provar que, mesmo tendo o mundo aos seus pés, a realeza também é gente como a gente, não é mesmo? E o livro do príncipe Harry, denominado “O que sobra” (“Spare”, no título original em inglês), vem exatamente para alimentar o nosso espírito de fofoqueiras.

A obra, que foi lançada oficialmente nesta terça-feira (10), além de trazer revelações controversas sobre a família real britânica, traz histórias pessoais e polêmicas do duque de Sussex, dentre elas, para o delírio da família tradicional, o príncipe descreve a sua relação com as drogas (maconha e estimulantes), as quais ele admite já ter utilizado em várias ocasiões de sua vida.

“Depois do jantar, fumava um baseado, cuidando para que a fumaça não chegasse ao jardim do meu vizinho, o duque de Kent”, afirma o príncipe.

No livro, Harry também conta sobre como e quando perdeu sua virgindade, e o que mais impressiona é saber que um dos homens mais ricos e influentes do mundo também já foi um frequentador do popular “matel”.

Outro dos muitos assuntos abordados no livro são suas histórias de quando era militar. Além de falar sobre as mortes que foi responsável, no Afeganistão, o herdeiro do rei Charles III conta que, em uma expedição de 305 km no Polo Norte, ele teve seu pênis congelado, o que causou ferimentos e queimaduras no órgão genital.