Sósia de Neymar faz sucesso em Doha, no Qatar

Jogador fake causou tumulto ao caminhar pelas ruas do Qatar

Minhas manas fofoqueiras adoram um alvoroço e não podem ver um famoso que já querem pedir foto, agora se o Neymar fake já causou esse tumulto, imaginem o verdadeiro… Um sósia de Neymar saiu pelas ruas de Doha, no Qatar, e gerou o maior bafafá. Alguns veículos de comunicação caíram na pegadinha e noticiaram a “voltinha ” do Neymar fake.

“Neymar foi flagrado caminhando por Doha”, disse a manchete publicada pela FOX Soccer.

Depois que a notícia corria solta entre o público e os amantes de futebol, a emissora admitiu que caiu na brincadeira do sósia que se parece perfeitamente com o jogador. Sempre disse que o melhor do Brasil são os brasileiros.