Soraya Thronicke revela decepção com Virgínia e diz que deixou de segui-la após vídeo do ‘tigrinho’

Amores, estava fazendo cardio de bike pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Eis que notificações do grupo das fofoqueiras começam a disparar e vibrar meu telefone. E como a curiosa que sou, estacionei a bike para acompanhar o assunto do momento no grupo e interagir, é claro. E, pasmem… tem a ver com o tigrinho.

Bem, acontece que, durante participação no podcast Inteligência Ltda, a senadora Soraya Thronicke soltou o verbo sobre as atitudes recentes da influenciadora Virgínia Fonseca em relação ao desdém com a CPI das Bets.

A parlamentar alegou estar decepcionada com a influencer, após a repercussão de um vídeo em que Virgínia, Zé Felipe, Carlinhos Maia e outras pessoas entoam a música “Com dinheiro do tigrin”, originalmente cantada pelo rapper Oruam, no reality Rancho do Maia.

A senadora confessou que tinha esperança de convencê-la a levar a CPI das Bets à sério e, consequentemente, deixar de divulgar jogos de azar nas redes sociais.

“Por conta do vídeo que ela postou com o Carlinhos Maia, eu deixei de segui-la. Eu estava tentando conquistá-la pra ver se eu tiraria [ela da divulgação de apostas], lógico que eu não acreditava exatamente, mas foi um gesto”, revelou.