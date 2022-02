Filha de Arthur Aguiar é alvo de críticas nas redes sociais

Sophia foi defendida pela mãe, Maira Cardi, de forma intrigante após críticas ao vídeo enviado para o pai

Não é de hoje que a gente fica ligeiramente intrigado com as coisas que Maira Cardi diz, e para defender a filha não foi diferente.

Sophia, filha do casal apareceu ao final do vídeo que a esposa mandava para o marido confinado dentro do BBB, fazendo Arthur se emocionar horrores. Enquanto isso, do lado de fora o pau quebrou.

Os internautas falaram da aparência da criança, chamando de “feia” e perguntando de qual traição a pequena tinha vindo. Sem noção, né?

A mãe usou suas redes sociais para se pronunciar. “Ela é minha filha eu não trai no caso ela não é fruto de traição alguma! Quanto a ela ser feia óbvio que eu como mãe acho linda!”, complementou Maira.

GENTE a Maira Cardi sobre a própria filha pelo AMOR pic.twitter.com/4LhnOCAWTL — SilvestreLucas 🧜🏽‍♀️ (@_silvestrelucas) February 21, 2022

Ao que parece, ela postou as explicações, foi mau interpretada (óbvio), e apagou. Em seguida vários stories apareceram como forma de retratação e explicação do ocorrido.

Maira Cardi responde comentários sobre sua filha Sophia

Ao que tudo indica, nem toda mãe é coruja, viu?